Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu (2)

KAR BAŞLADI

Türkiye\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığı dün gece eksi 13 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Sıcaklığın gündüz saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı da 136 santimetreye ulaştı. Yağış, tesisleri kapatma hazırlığı yapan işletmecileri de sevindirdi. Karayolları ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla dağ yolunda ulaşım sorunsuz şekilde devam ediyor.

Kentin dağ ilçelerinde dün başlayan yağmur da bu sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kent merkezinde yüksek kesimlere de önümüzdeki Perşembe günü kar yağması bekleniyor.



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