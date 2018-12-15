Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

İsmail AKGÜL/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle ‘beyaz cennet’ Uludağ’da, pistler dolup taştı, telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu.

Kış sezonunun açıldığı Uludağ, bugün tatilcilerin akınına uğradı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi tatilciler, kendi araçlarıyla ya da tur otobüsleriyle gruplar halinde Uludağ’a geldi. Kayak kiralayan ya da kızakla piste çıkan tatilciler, kayarak eğlencenin keyfini çıkardı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Isının, gece sıfırın altında 3, gündüz ise 4 derece olarak ölçüldüğü, kar kalınlığının 43 santimetreyi bulduğu Uludağ’da otoparklar da tamamen doldu. Tatilciler saat 16.00 sıralarında dağdan ayrılarak dönüş yolculuğuna başladı.

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