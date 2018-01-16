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Uludağ'da 1 metrelik kar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, soğuk hava etkisini sürdürürken, beklenen kar yağışıyla Uludağ'da kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı

16 Ocak 2018 16:43

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, soğuk hava etkisini sürdürürken, beklenen kar yağışıyla Uludağ\'da kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Kayak merkezlerindeki doluluk oranının arttığı belirtildi. 
Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'da, dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışıyla oteller bölgesinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Karla kaplanan yollarda, kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarına başlandı.
Kar yağışının beklenen seviyeye gelmesiyle kayak merkezlerindeki doluluk oranı da arttı. Kayakseverler, pistleri doldururken, kayak pistinde görevli Celal Öztaş, \"Önümüzdeki hafta boyunca, kar yağışının devam edeceğini öğrendik. Pistlerin şu an durumu çok iyi. Gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisi var\" dedi.
İstanbul\'dan kış tatili için Uludağ\'a gelen Defne Güzey ise \"İlk kez geliyorum. Çok güzel bir kar yağışı var. Bu sene, İstanbul\'da kara hasret kalmıştık. Uludağ\'ı çok beğendim. Önümüzdeki kış sezonlarında da mutlaka gelmek istiyorum\" diye konuştu.  

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