Uludağ, bu kış Ruslarla dolacak

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da, yeni sezon için rezervasyonlar başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Rus turistlerin Uludağ\'a akın edeceğini belirtti. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ\'da, kayak ve tatil sezonu 14 Aralık\'ta başlayacak.

​Uludağ\'da yeni sezonun açılmasına günler kala hareketlilik yaşanıyor. Oteller ve diğer tesisler son hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezon için erken rezervasyonlar ile doluluk oranı da yüzde 70\'e ulaştı. 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, geçen hafta yağan kar ile 200 kişilik ilk Rus kafilesini ağırladı. Beyaz Cennet\'te kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ\'da kayak ve tatil sezonu 14 Aralık\'ta yapılacak açılış organizasyonu ile başlayacak.

Açılış öncesi Valilik Koordinasyon Kurulu ile birlikte son çalışmalarını tamamladıklarını belirten TÜRSAB Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, şöyle konuştu:

\'\'Şu anda Uludağ, yeni sezon için tamamen hazır. Uludağ hem ülkemiz, hem de dünyamızın bir markası. Tabii ki Uludağ\'da bellli başlı bazı sorunlar vardı. Turizm Bakanlığımız ile bu sorunların üstesinden geliyoruz. Gelecekte çok daha iyi, özlediğimiz bir Uludağ\'a ve Davos havasına ulaşacağız. Bu yıl, ülkelerin kendi gelenek ve göreneklerine göre çeşitli festivaller, organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Yeni ürünler ve yeni pazarlama şekilleri ile Uludağ bu yıl çok daha güzel bir hale bürünecek. Bu sezon için özellikle Rus turistlerimizi bekliyoruz. Rus turistler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk yağan kar ile 200 kişilik bir Rus turist kafilemiz Uludağ\'a yerleşti ve tatillerini yaptı. Bu kafilenin ardından çok daha fazla Rus turistin Uludağ\'a gelmesini bekliyoruz.\'\'

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