Ülkücü Ortadoğu gazetesi: Hiç kimse cinsiyeti ya da cinsel tercihleri nedeniyle aşağılanmayacak

Ortadoğu gazetesi yayın ilkelerini yenileyerek, haberlerinde hiç kimsenin cinsiyeti ya da “cinsel tercihleri” nedeniyle aşağılanmayacağını duyurdu.

1972 yılında kurulan gazete yeni yayın ilkelerini cumartesi günü “Yenilendik, değişmedik” başlığı ile duyurdu. Milliyetçi duruşundan ödün vermeyeceğini de belirten Ortadoğu gazetesinin yenilediği diğer ilkeleri ise şöyle:

Haber ve bilgi, eğilip bükülmeden ve karartma uygulamadan verilecek.

Haber alma, haber verme hakkına saygı gösterilecek.

İnsan haklan ile ilgili evrensel değerlere ve Anayasa'ya uyulacak.

Şovenizme, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkılacak.

Çevreci olunacak, ekolojik dengeye, doğaya ve tarihe değer verilecek.

Pornografiye, küfre, hakarete başvurulmayacak.

Kimsenin özel hayatına müdahale edilmeyecek.

Haberlerde dengeli, tutarlı bir yol izlenecek.

Yurtsever bir anlayışla cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılacak.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalınacak.