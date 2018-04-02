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Yaşam

Ülkü Tamer kimdir?

İkinci Yeni'nin en genç şairi, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti

02 Nisan 2018 05:36

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ülkü Tamer, pazar akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ardından ünlü şairin hayatını kaybettiği haberi geldi.

Tamer'in cenazesi Pazartesi günü Turgutreis Merkez Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Ülkü Tamer kimdir?

Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğmuştu.

Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi.

Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti.

1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi.

Milliyet Yayınları'nda Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti.

İlk şiiri 1954'te yayımlandı.

Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı.

1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında' yayımlandı.

Ünlü yazar Erdal Öz, 6 Ekim 1957'de arkadaşı Ülkü Tamer hakkında şu satırları yazmıştı:

""İkinci Yeni" şiirler yazardı, şimdi vazgeçti sanıyorum. Biletini daha aydınlık şiirler için almış gibi. Daha, şiirde mi, hikâyede mi demir atacağı belli olmadığından, öyle oturmuş bir kişiliği de yok.

"Şimdilik, öncü-yeni olmak uğruna çoğu kere şiiri, hikâyeyi de karanlık izbelerde bırakıyor. Salt, öncü-yeni olmayı bir yana atıp hikâyeci ya da ozan olmayı daha bir öne aldığı gün, çok yakından bildiğim cin gibi zekâsı ve yaratıcı yeteneğiyle, Behçet Kemal Çağlar'ın öğrencisi olduğuna da aldırmadan, onu daha aydınlık, daha havadar pencerelerde göreceğime inanıyorum."

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