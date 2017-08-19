Ülkü Park'ta Volkicar heyecanı

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk özgün yarış otomobili Volkicarların nefes kesen mücadelesi, yarın İzmir Ülkü Park\'ta yapılacak, V1 Challenge 2. Ayak yarışları ile devam edecek.

Ülkü Park\'ın 1550 metre uzunluğundaki Volkicar parkurunda saat 15.00\'te başlayacak yarışta, 15 pilot kıyasıya mücadele edecek. 6 ayak ve 12 yarıştan oluşan V1 Challenge\'da ilk yarış sonrası genç pilot Ali Türkkan lider durumda. Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Çağlayan Çelik\'i geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova takip ediyor. İzmir sıcağını piste taşıyacak pilotların mücadelesi ücretsiz olarak izlenebilecek.