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Spor
Deutsche Welle

Uli Hoeneß’e erken tahliye

Vergi kaçırma suçundan hapiste bulunan Bayern Münih’in eski başkanı Uli Hoeneß, şubat ayı sonunda erken tahliye olacak.

18 Ocak 2016 20:48


Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeneß, 637 günlük esaretin ardından 29 şubatta şartlı tahliye edilecek.

Augsburg'daki Eyalet Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Uli Hoeneß'in erken tahliye talebi olduğu ve cezasının yarısını çektikten sonra tahliye edilmesi yönündeki talebinin incelendiği belirtildi.

İnceleme sonunda mahkeme şartlı tahliye talebinin gerçekleşmesi konusunda yasal şartların oluştuğu açıklamasında bulundu. Hoeneß'in denetimli serbestliğinin 3 yıl süreceği belirtildi.

Hoeneß 13 Mart 2014 tarihinde 28,5 milyon euro tutarında vergi kaçırma suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2 Haziran 2014 tarihinde cezaevine girmişti.

Ocak 2015'te gündüzleri ceza evinden çıkma hakkı elde eden Uli Hoeneß, Bayern Münih kulübü altyapı bölümünde görev almaya başlamıştı. Bu süreçte sadece uyumak için ceza evine giden Hoeneß, hafta sonlarını da ailesiyle birlikte geçirebiliyordu.

Almanya'da tutuklular cezasının yarısını çektikten sonra belirli koşullar altında erken tahliye edilebiliyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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