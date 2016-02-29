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Dünya
Deutsche Welle

Uli Hoeness tahliye edildi

Vergi kaçakçılığından mahkum edilen Bayern Münih futbol kulübünün eski başkanı Uli Hoeness cezasının yarısını tamamladıktan sonra tahliye edildi.

29 Şubat 2016 11:22


Vergi kaçırdığı için üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Bayern Münih Futbol Kulübü'nün eski yönetim kurulu başkanı Uli Hoeness cezasının yarısını tamamladıktan sonra şartlı olarak tahliye edildi.

Uli Hoeness 28,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı sabit görülerek 13 Mart 2014'te ağır ceza mahkemesi tarafından üç buçuk yıl hapse mahkum edilmiş ve aynı yılın haziran ayı başında cezaevine girmişti. Alman futbolunun karizmatik ismi hafta sonlarını evinde geçirebildi ve istisnai olarak mahkûmiyetinin yarısını doldurduktan sonra ceza tenzilinden yararlandırıldı.

Bayern Münih kulübüyle ilişkisini kesmeyen Uli Hoeness devlete 43 milyon euro cezalı vergi ödemişti. Hoeness kulübün yönetim kademesinde göreve talip olup olmayacağını önümüzdeki aylarda açıklayacak. Kulüp başkanlığı seçimi kasım ayında yapılacak. Hoeness'in yeniden söz sahibi olabilmesi için eş başkanlık formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Görevdeki başkan Karl Hopfner, Uli Hoeness'in adaylığını koyması durumunda başkanlık seçimine katılmayacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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