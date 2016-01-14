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Ekonomi

Ulaşımda 'Varan' devri sona erdi

Varan firması mali sıkıntılar nedeniyle Ulusoy Grubu bünyesine katılmıştı

14 Ocak 2016 13:04

Türkiye’nin otobüs taşımacılığında en eski markalarından biri olan ve 1940’lı yıllardan beri yollarda olan Varan, önceki gün seferlerini durdurdu. 5 yıl önce Ulusoy Seyahat’in satın aldığı Varan’dan bilet almak isteyenler elleri boş dönüyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; bir süredir, bağlı bulunduğu grubun mali sıkıntıları ile anılan Varan’da son sefer önceki gün yapıldı. Şirketin aldığı karara göre, yeni seferler belirsiz bir süre için durduruldu. Varan markası ile sefer yapan 40 kadar otobüs için alınan bu karar, sektörde tartışma konusu oldu.

Pekuysal ailesinin sahip olduğu Varan için, yeni süreç 2011’de yaşanmaya başladı. Varan’ı, Rekabet Kurumu’nun da onayı sonrası Ulusoy bünyesine katmıştı.

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