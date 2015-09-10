Ukrayna'ya Paris'te geri dönüş



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizini görüşmek üzere ekim ayı başında Paris'te bir araya geleceği açıklandı.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, dört liderin çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve liderlerin "Normandiya Formatı" çerçevesinde görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Buluşma tarihi olarak 2 Ekim'in düşünüldüğünü belirten Kremlin kaynakları da Donbas'ta gerginliğin giderilmesi için ateşkesin hayata geçirilmesinin ardından atılacak en önemli adımın savaş malzemelerinin cepheden çekilmesi olduğunu kaydetti.

İnsani durumun iyileştirilmesi

Telefon görüşmesiyle ilgili bilgi veren Alman sözcüsü Seibert, "tüm tarafların, üçlü bağlantı grubunun arabuluculuğunda 1 Eylül'de sağlanan ateşkese şimdiye kadar bağlı kalınmasını memnuniyetle karşıladığını ve güvenlik durumunun daha da iyileştirilmesi için hemfikir olduğunu" vurguladı. Seibert, tarafların bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi konusunda da görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

Ukrayna hukuku ve AGİT standartları temelinde Ukrayna'nın doğusunda yerel seçimlerin nasıl yapılacağının da Paris'teki toplantıda ele alınması bekleniyor.

Ukrayna'da çatışmaların patlak verdiği Nisan 2014'den beri yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Merkel, Hollande, Poroşenko ve Putin'in geçen şubat ayında Minsk'te gerçekleştirdiği buluşmada ateşkes sağlanması kararı alınmış, ancak taraflar ateşkesi sık sık ihlal etmişti.