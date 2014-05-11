Ukrayna'nın doğusunda 'referandum' başladı



Oy pusulalarının üzerinde yazan soruda vatandaşlara Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmi olarak kendi kendini yönetmesini onaylayıp onaylamadıkları soruluyor. Soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt verilebiliyor. Ancak söz konusu ifadenin bölgelere daha fazla hak tanınması, özerklik, siyasi bağımsızlık ya da Rusya Federasyonu'na katılma gibi seçeneklerden hangisi anlamına geldiği belirsiz. Türkiye saati ile 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 22.00'ye kadar devam edeceği belirtiliyor. Ukrayna vatandaşlarının sandıkların önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturduğu görüldü.

'Uçuruma doğru atılmış bir adım olur'

Ukrayna Geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov, oylamadan evet sonucunun çıkması halinde bunun “uçuruma doğru atılmış bir adım olacağını” ifade etti. Turçinov, bağımsızlığın ekonomik açıdan güçlü olan Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Bölgedeki siyaset ve sivil toplum temsilcileriyle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını belirten Aleksandr Turçinov “devleti yıkmayı vazife edinmiş teröristlerle” müzakere edilmeyeceğini söyledi. Bu sözden polis ve hükümet binalarını işgal altında tutan Moskova yanlısı güçler kast ediliyor.

'Suça konu olacak bir güldürü'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu oylamayı Kremlin tarafından desteklenen bir "güldürü" olarak niteledi. Açıklamada "Suça konu olacak bu güldürüyü organize edenler anayasayı ve Ukrayna hukukunu ihlal etmiştir. Kremlin tarafından organize ve finanse edilen bu referandumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü üzerinde yasal herhangi bir değeri ve sonucu yoktur" denildi.

Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen "referandum" Kiev'in yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD tarafından da resmi olarak tanınmıyor ve yasadışı kabul ediliyor. Uluslararası gözlemcilerin davet edilmediği oylama için gerekli altyapının oluşturulup oluşturulmadığı da bilinmiyor.