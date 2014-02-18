Ukraynalı muhalifler Berlin'de



Ukraynalı muhalif siyasetçiler Vitali Kliçko ve Arseni Yatsenyuk, pazartesi günü Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptıkları görüşmede, Almanya'nın Ukrayna'daki krizin çözümünde daha etkin rol oynaması çağrısında bulundu.

Muhalif siyasetçi Kliçko, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Almanya'nın, özellikle de dünyanın en etkili siyasî şahsiyetlerinden Başbakan Merkel'in rolünün küçümsenemeyeceğini" ifade etti. Kliçko, Ukraynalı hükümet yetkililerinin hesaplarının dondurulması ve Avrupa Birliği'ne seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımların siyasi krizin çözümünde önemli bir etkisi olacağını vurguladı. Muhalif siyasetçi Arseni Yatsenyuk da zafer elde edene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından Merkel adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in, 'Almanya ve AB'nin krizden olumlu bir şekilde çıkılabilmesi için herşeyi yapacakları' güvencesi verdiğini belirtti. Seibert, "Merkel, Ukrayna'da tutuklu muhalif protestoculara af getirilmesi konusundaki uzlaşmayı olumlu bir adım olarak görmektedir. Şimdi söz konusu olan, hükümet oluşumunda ilerlemeler kaydedilmesi ve anayasa reformunun enerjik bir şekilde hayata geçirilmesidir" diye konuştu.