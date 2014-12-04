'Ukrayna'daki trajediden Batı sorumlu'



Putin, ülkesinin Ukrayna krizinde izlediği çizgiyi de savundu. Vladimir Putin, Ukrayna'da "darbe" yaşandığını savunarak, bunu desteklemelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan güncel olayların Rusya’yı haklı çıkardığını ifade eden Putin, ülkesinin çatışan taraflar arasında bir diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.

Kremlin Sarayı’ndan halka seslenen Putin, Kırım Yarımadası‘nın Rusya tarafından ilhak edilmesini de savundu ve “Kırım’ın Rusya için medeni ve kutsal önemi bugün ve daima büyüktür‘ dedi.

Yugoslavya benzetmesi

Putin, Ukrayna ile görüşmelerinde Avrupa Birliği’ni Rusya’yı tamamen görmezden gelmekle itham etti. Vladimir Putin, 1990’lı yıllarda Yugoslavya’da olduğu gibi Rusya’yı parçalanmanın eşiğine getirmenin imkânsız olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, Rus finans sektörüne uygulanan yaptırımlara da değindi.

Yaptırımların Rusya'nın kendi kaynaklarına bağlı olarak üstesinden gelebileceği zorluklara yol açtığını kabul eden Rusya Devlet Başkanı, Batı’nın uyguladığı hiç bir diz çöktürme politikasını kabul etmeyeceklerini de dile getirdi.

Füze savunma sistemi

ABD'nin füze savunma sistemi projesini genişletmesinin sadece Rusya için değil, ABD için de tehlike oluşturduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın silahlanma yarışınına katılma niyetinde olmadığını da vurguladı.

Putin, bazı ülkelerin Rusya'nın etrafında demir perde örmeye çalıştığını, ancak ülkesinin kendini savunma gücüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi.