'Ukrayna'da zaman daralıyor'



Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler uluslararası toplumu endişelendirirken, Batı ülkeleri de sorunun çözümü için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Ancak Ukrayna'daki siyasi gruplar arasındaki derin ayrılıklar, Batı ülkelerinin kimi muhatap alması gerektiği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Alman Dış Politika Birliği'nden Orta ve Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix, Ukrayna'da yaşanan krizle ilgili Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.

Kilit taraf Rusya

Liana Fix, öncelikle Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Rusya yanlılarının azınlıkta olduğuna dikkat çekiyor. Fix, kendilerini ‘bağımsız Doğu Ukrayna milisleri' olarak nitelendiren grubun Moskova tarafından desteklenme olasılığının bulunduğunu da sözlerine ekliyor. Diğer yandan Ukrayna'da aşırı sağcı Svoboda (Özgürlük) Partisi ve Rusya tarafından sık sık dile getirilen aşırı milliyetçi Sağ Sektör adlı oluşumlar da var.

Peki, Batılı ülkeler müzakere masasına doğru taraflarla mı oturuyor? Liana Fix cevaplıyor: “Müzakerelerde Rusya'nın güçlü bir etkisi olduğundan, aslında evet. Ancak Rusya kabul etmediği müddetçe, Doğu Ukrayna'da ayrılıkçılarla yapılan müzakerelerden sonuç alınamaz. Yulia Timoşenko daha önce ayrılıkçıların da görüşmelere dahil edilmesini önermişti. Ancak bu öneri, ayrılıkçıları taraf olarak kabul etme anlamına geleceğinden, eleştirilmişti. Diğer yandan ayrılıkçıların Doğu Ukrayna'yı ne denli temsil ettiklerini de bilmiyoruz.”

ABD'den Ukrayna'ya maddi destek

Ukrayna krizi farklı boyutlar kazanırken, Batı ülkeleri de nasıl bir ortak politika izleyeceğini belirlemeye çalışıyor. ABD de dış politik gücünü krizin giderilmesini için kullanmaya çalışıyor. Bu amaçla Ukrayna'ya giden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Almanya temkinli

Orta ve Doğu Avrupa uzmanı Liana Fix, krizin tırmanması durumunda Almanya'nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğini ise şöyle belirtiyor: “Almanya hükümeti adımlarını şimdiye kadar oldukça temkinli attı. Ancak Almanya'nın Rusya'ya karşı elindeki son koz ekonomik yaptırımlar. Bu yaptırımın şimdiden dile getirilmesinden yana değilim. Bu yaptırımların gerçekten hayata geçirilmesi zor göründüğünden, bunları dile getirmenin ne kadar akıllıca olduğunu bilemiyorum.”

Seçimler yol gösterecek

Fix ayrıca 25 Mayıs'ta yapılması beklenen erken seçimlerin önemini olduğunu vurgulayarak 'Erken seçim Ukrayna'nın istikrarı yakalayabilmesi açısından çok önemli. Çünkü bugüne kadar Kiev'deki hükümetin meşru olmadığı konusunda eleştiriler dile getiriliyor. Meşru bir başbakan seçildiğinde, muhatabınız bellidir. Fakat diğer yandan da ‘Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar ya da Rusya bu seçimlerin barış ortamı içerisinde yapılmasına izin verir mi?' diye de düşünmeden edemiyorum” şeklinde konuşuyor.

Fix, seçimlerden Rusya yanlısı bir adayın galip çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtirken, Batı dünyası kararlı adımlar atmadıkça Ukrayna'daki ayrılıkçıların elinin güçleneceğini ve Batılı ülkelerin bu nedenle en kısa zamanda somut adımlar atması gerektiğinin de altını çiziyor.