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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da yolcu uçağı düşürüldü

Malezya Havayollarına ait bir yolcu uçağının Ukrayna’nın doğusu üzerinde düşürüldüğü, uçaktan kurtulan olmadığı bildirildi.

17 Temmuz 2014 22:01


Malezya Havayollarına ait bir yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusundaki kriz bölgesinde karadan havaya bir füze sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanlarından Anton Geraşenko, facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada yolcu uçağının 10 bin metre yükseklikteyken karadan Buk tipi fırlatıcıdan atılan füze ile düşürüldüğünü kaydetti. Geraşenko, uçakta bulunan 280 yolcu ve 15 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Malezya Havayolları'nın twitter hesabından yapılan açıklamada ise ‘Amsterdam'dan kalkan MH17 ile bağlantı kesilmiştir. Uçağın bilinen son konumu Ukrayna hava sahasıydı. Ayrıntılar gelecek” ifadesi yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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