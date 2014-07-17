Ukrayna’da yolcu uçağı düşürüldü



Malezya Havayollarına ait bir yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusundaki kriz bölgesinde karadan havaya bir füze sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanlarından Anton Geraşenko, facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada yolcu uçağının 10 bin metre yükseklikteyken karadan Buk tipi fırlatıcıdan atılan füze ile düşürüldüğünü kaydetti. Geraşenko, uçakta bulunan 280 yolcu ve 15 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Malezya Havayolları'nın twitter hesabından yapılan açıklamada ise ‘Amsterdam'dan kalkan MH17 ile bağlantı kesilmiştir. Uçağın bilinen son konumu Ukrayna hava sahasıydı. Ayrıntılar gelecek” ifadesi yer aldı.