Ukrayna'da 'terörle mücadele' hamlesi



Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon düşmüyor. Son gösterilerin, kanlı sokak çatışmalarına dönüşmesi ülkenin istihbarat servisini harekete geçirdi. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU) Başkanı Oleksander Yakimenko, radikal ve aşırı grupların eylemlerinin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığını, bu nedenle ülke genelinde terörle mücadele konusunda eyleme geçildiğini açıkladı.

Teşkilat, göstericilerin silah, kundaklama, cinayet ve adam kaçırmak gibi yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya çalıştığını, bu eylemlerin artık terör eylemi olarak sınıflandırılabileceğini duyurdu. Kurum daha önce de bazı politikacılara karşı darbe girişimi suçlamasıyla soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Öte yandan "CNN International" televizyonuna konuşan muhalif siyasetçilerden ve eski Dışişleri Bakanı Arseni Yatsenyuk, muhaliflerin ülkedeki şiddette payı olup olmadığına dair soruya, "Biz insanların şiddete yönelmemesi için çağrılar yapıyoruz, bizde silah yok" cevabını verdi. Arseni Yatsenyuk pazartesi günü muhalif siyasetçi Vitali Klitçko ile Berlin'e gelmiş ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü.

Maidan alev alev

Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) salı günü kanlı sokak çatışmalarına dönüşen gösteriler dinmiş değil. Meydanda binlerce kişi protestolarını sürdürüyor. Ateşler yakan hükümet karşıtları, mücadelelerine devam edecekleri mesajını veriyor. Salı günü şiddetin tırmandığı ülkede çıkan çatışmalarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının bini geçtiği bildiriliyor.