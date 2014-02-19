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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da 'terörle mücadele' hamlesi

Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU), milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle ülke genelinde terörle mücadele harekatı başlatıldığını duyurdu.

19 Şubat 2014 21:38


Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon düşmüyor. Son gösterilerin, kanlı sokak çatışmalarına dönüşmesi ülkenin istihbarat servisini harekete geçirdi. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU) Başkanı Oleksander Yakimenko, radikal ve aşırı grupların eylemlerinin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığını, bu nedenle ülke genelinde terörle mücadele konusunda eyleme geçildiğini açıkladı.

Teşkilat, göstericilerin silah, kundaklama, cinayet ve adam kaçırmak gibi yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya çalıştığını, bu eylemlerin artık terör eylemi olarak sınıflandırılabileceğini duyurdu. Kurum daha önce de bazı politikacılara karşı darbe girişimi suçlamasıyla soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Öte yandan "CNN International" televizyonuna konuşan muhalif siyasetçilerden ve eski Dışişleri Bakanı Arseni Yatsenyuk, muhaliflerin ülkedeki şiddette payı olup olmadığına dair soruya, "Biz insanların şiddete yönelmemesi için çağrılar yapıyoruz, bizde silah yok" cevabını verdi. Arseni Yatsenyuk pazartesi günü muhalif siyasetçi Vitali Klitçko ile Berlin'e gelmiş ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü.

Maidan alev alev

Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) salı günü kanlı sokak çatışmalarına dönüşen gösteriler dinmiş değil. Meydanda binlerce kişi protestolarını sürdürüyor. Ateşler yakan hükümet karşıtları, mücadelelerine devam edecekleri mesajını veriyor. Salı günü şiddetin tırmandığı ülkede çıkan çatışmalarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının bini geçtiği bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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