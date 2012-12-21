Ukrayna'da soğuk can aldı: 83 ölü

Ukrayna’daki soğuk hava nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirdi.

Sıcaklığın 23 derecenin altına düşmesi ve yoğun kar yağışı ülkedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Ülkenin batısındaki bazı bölgelerde araçlar üç gün boyunca yolda kaldı. Soğuk hava Ukrayna’nın komşuları Bulgaristan ve Romanya’yı da etkiledi.

Bu ülkelerde 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Meteorologlar bölgede soğuk havaların süreceği ve sıcaklıkların daha da düşebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada soğuk hava nedeniyle en az 83 kişinin öldüğü açıklandı.

Ölenlerin büyük bölümünün cesetleri sokaklarda bulundu.

Bakanlık yetkilileri, soğuk havanın olumsuz etkilemesi nedeniyle hastanelere getirilenlerden en az 500’ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Ülkedeki en az 100 kasaba ve köy elektriksiz kalmış durumda. Ukrayna ordusuna bağlı ekipler de yolların açılması çalışmalarına destek veriyor.

Ukrayna’da geçen yıl en az 100 kişi soğuk havalar nedeniyle yaşamını yitirmişti. (BBC Türkçe)