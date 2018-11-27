Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi 

Deniz BERKTAY / KİEV, 26 Kasım (DHA) Karadeniz ile Azak Denizi\'ni bağlayan Kerç Boğazı\'nda, Rusya ile Ukrayna savaş gemileri arasında pazar günü yaşanan ve Ukrayna\'nın üç hücum botuna Rusya\'nın el koymasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Ukrayna Parlamentosu, ülkenin belli bölgelerinde sıkıyönetim ilanına ilişkin kararı kabul etti.



Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu\'nun, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece yaptığı olağanüstü toplantıda, ülke genelinde 60 gün süreyle sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik olarak kabul ettiği karar, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko\'nun imzalamasının ardından parlamentonun onayına sunuldu. Rusya\'ya yakın çizgideki Muhalefet Bloğu ile Hayat İçin adlı partilerin boykot ettikleri oturumda, Batı yanlısı çizgideki partiler arasında, sıkıyönetim kararı konusunda sert tartışmalar yaşandı.

Muhalefette bulunan Anavatan Partisi milletvekilleri, 31 Mart 2019\'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenleneceğine ve seçim kampanyasının üç ay öncesinden başlayacağına dikkat çekerek, iki ay sürecek sıkıyönetim kararının seçim sürecini felce uğratacağını savundular ve bu girişimin, iktidarın kişisel hırsından kaynaklandığını savundular.

Tartışmaların şiddetlenmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, tasarıda değişikliğe giderek, sıkıyönetim süresini 30 günle ve Ukrayna\'nın belli bölgeleriyle sınırlandırdı. Tasarı, gecenin ilerleyen saatlerinde, 450 sandalyeli parlamentoda oturuma katılan 388 milletvekilinden 276\'sının lehte oyuyla kabul edildi.

KARAR, NELER GETİRİYOR?

Söz konusu sıkıyönetim kararı, 28 Kasım sabahı yürürlüğe girecek. Sıkıyönetim kararı; Ukrayna\'nın Donetsk, Lugansk, Harkov, Odessa, Vinnitsa, Nikolayev, Herson, Zaporojye, Summi ve Çernigov illeri ile Karadeniz ve Azak Denizi sularını kapsıyor. Belirtilen illerde, bir ay süreyle, siyasi hürriyetlere ve seyahat hürriyetine sınırlama getirilebilecek ve kimlik ve kişisel eşyalar aranabilecek. Belirtilen bölgelerdeki işletmelerden, savunma sanayiine yönelik faaliyet göstermesi talep edilebilecek.

Söz konusu oylananın ardıdnan, ayrı bir oylamayla, Ukrayna\'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2019\'da yapılması kabul edildi.