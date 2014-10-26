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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da seçimler sakin başladı

Ukrayna’da genel seçim sakin başladı. Seçimlerde güvenliği sağlamak için 85 bin polis ve asker görev yapıyor.

26 Ekim 2014 17:08

Rusya yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in
protesto gösterileri sonucunda
devrilmesinden sekiz ay sonra Ukrayna bugün sandık başına gitti.
Ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde
bulunan bölgelerinde seçimler yapılamıyor. Tahminlere göre, bölgedeki 5,2 milyon
kişiden sadece hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan 2 milyon kişi oy
kullanabilecek ve doğudaki kriz bölgelerini parlamentoda temsil eden 32 milletvekilinden
sadece 18'i seçilebilecek. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da oy kullanılmıyor. Rusya'da
ise Ukrayna vatandaşları seçimlere katılabiliyor.
Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Udar
(Yumruk) Partisi'nin oluşturduğu ittifak seçimin favorisi. Eski boksör Kliçko Kiev'de oy
kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eski güç yapılanmasından
temizlenmesi açısından seçimlerin “kilit” niteliği taşıdığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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