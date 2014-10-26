Ukrayna’da seçimler sakin başladı

Rusya yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in

protesto gösterileri sonucunda

devrilmesinden sekiz ay sonra Ukrayna bugün sandık başına gitti.

Ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde

bulunan bölgelerinde seçimler yapılamıyor. Tahminlere göre, bölgedeki 5,2 milyon

kişiden sadece hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan 2 milyon kişi oy

kullanabilecek ve doğudaki kriz bölgelerini parlamentoda temsil eden 32 milletvekilinden

sadece 18'i seçilebilecek. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da oy kullanılmıyor. Rusya'da

ise Ukrayna vatandaşları seçimlere katılabiliyor.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Udar

(Yumruk) Partisi'nin oluşturduğu ittifak seçimin favorisi. Eski boksör Kliçko Kiev'de oy

kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eski güç yapılanmasından

temizlenmesi açısından seçimlerin “kilit” niteliği taşıdığını söyledi.

