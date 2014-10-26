Ukrayna’da seçimler sakin başladı

Rusya yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in
protesto gösterileri sonucunda
devrilmesinden sekiz ay sonra Ukrayna bugün sandık başına gitti.
Ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde
bulunan bölgelerinde seçimler yapılamıyor. Tahminlere göre, bölgedeki 5,2 milyon
kişiden sadece hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan 2 milyon kişi oy
kullanabilecek ve doğudaki kriz bölgelerini parlamentoda temsil eden 32 milletvekilinden
sadece 18'i seçilebilecek. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da oy kullanılmıyor. Rusya'da
ise Ukrayna vatandaşları seçimlere katılabiliyor.
Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Udar
(Yumruk) Partisi'nin oluşturduğu ittifak seçimin favorisi. Eski boksör Kliçko Kiev'de oy
kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eski güç yapılanmasından
temizlenmesi açısından seçimlerin “kilit” niteliği taşıdığını söyledi.