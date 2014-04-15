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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da operasyon gerginliği

Ukrayna'daki Kramatorsk havaalanının kontrolü Rusya yanlısı ayrılıkçılardan geri alındı. Rusya ölüm haberlerinden ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

15 Nisan 2014 23:32

Ukrayna'nın geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov'un Donetsk bölgesinin kuzeyinde terörle
mücadele operasyonu yapılması emri vermesinin ardından Ukrayna güvenlik güçlerinin
Kramatorsk'taki havaalanında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Bölgede, Ukrayna ordusu ile silahlı Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda dört kişinin
öldüğü haberleri geliyor. Ancak ölü sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Ukrayna'nın doğusundaki operasyonla ilgili gelen ölüm haberlerinden son derece endişeli
olduğunu açıkladı. 

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları temsilcisi Konstantin Dolgov, “Aldığımız haberler bizi
endişeye sevk ediyor. Görünüşe göre, olaylar en kötü senaryo altında gelişmeye başlıyor”
dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, ülkede hukuk ve asayişi sağlamanın Ukrayna
hükümetinin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Sözcü, ülkenin doğusundaki provokasyonların Ukrayna hükümetinin karşılık vermek zorunda olduğu
bir durum yarattığını vurguladı.

250'den fazla Ukraynalı ölü ya da kayıp

Öte yandan BM'nin açıklamasına göre, bugüne
dek Yanukoviç hükümetine karşı düzenlenen
protesto gösterileri sırasında 250'den fazla Ukraynalı hayatını kaybetti ya da kayboldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Avrupa bölümü yöneticisi Gianni Magazzeni, devrik hükümete
bağlı özel birliklerin uyguladığı şiddetin protesto hareketlerinin radikalleşmesine yol açtığını söyledi.
BM'nin raporuna göre, 2013 aralık ayı ile 2014 şubat ayı arasında 121 kişi hayatını kaybetti. Ölenler
arasında 17 polisin bulunduğu belirtildi.140 Ukraynalının ise kayıp
olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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