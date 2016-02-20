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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da krizin gölgesinde anma

Ukrayna’da iki yıl önce Bağımsızlık Meydanı’nda yaşanan kanlı çatışmalarda hayatını kaybedenler anıldı. Anma töreni yaşanan hükümet krizinin gölgesinde kaldı.

20 Şubat 2016 19:22


Kiev'de iki yıl önce kanlı protestoların gerçekleştiği Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenleri andı. Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve eşi de törende hazır bulundu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya alması üzerine aylarca süren yönetim karşıtı eylemler başlamıştı.

Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sırasında çok sayıda aktivistin hayatını kaybetmesi Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmıştı. Olaylarda 100'den fazla aktivist hayatını kaybetmiş, özellikle 20 Şubat'ta keskin nişancıların kurşunlarıyla birçok insan ölmüştü.

Olayların aydınlatılmasını isteyenler hükümeti yaşananları ört bas etmekle suçluyor. Olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla biraraya gelen Cumhurbaşkanı Poroşenko da soruşturmada ilerleme kaydedilmeyişinin görmezden gelinebilir bir durum olmadığının altını çizmişti.

Erken seçim kapıda

Öte yandan ülkede yaşanan hükümet krizi kapsamlı reform projelerinin hayata geçirilmesini engelliyor. Başbakan Arseniy Yatsenyuk‘un Avrupa yanlısı partisi geçtiğimiz perşembe günü koalisyondan çekilmiş ve böylece hükümet düşmüştü. Bu gelişme nedeniyle ülkede erken seçim olasılığının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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