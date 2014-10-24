Ukrayna'da kriz gölgesinde seçim



Kiev merkezli iki kuruluşun yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre Devlet Başkanı Petro Poroşenko liderliğindeki ittifak, yüzde 30 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıkacak. İkinci sırada yüzde 12 ile Oleg Lyaşko liderliğindeki Radikal Parti geliyor. Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un başında bulunduğu Halk Cephesi Partisi'nin yüzde 10'la üçüncü olması bekleniyor. Poroşenko, gündemdeki reformları uygulayabilmek için elini güçlendirmek amacıyla erken seçime gitme kararı almıştı.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, güvenliğin sağlanması için seçim günü ülke genelinde 80 binden fazla polisin görev yapacağını açıkladı. Başbakan Yatsenyuk, Rusya'yı provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı.

Ayrılıkçılar seçime izin vermiyor

Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki doğu vilayetlerinde ise seçime izin verilmeyeceği açıklandı. Tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden "Donetsk Halk Cumhuriyeti" lideri Aleksandr Zaharçenko, Ukrayna ordusunun elindeki Slavyansk, Kramatorsk ve Mariupol kentlerini yeniden ele geçirmek için plan yaptıklarını açıkladı. Zaharçenko, Kiev'e bağlı güçleri eylül ayı başında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkese uymamakla suçladı.

Rusya ise Ukrayna'daki seçim sonuçlarını tanıyacağını açıkladı. Kremlin İdaresi Başkanı Sergey İvanov, "Komşumuzda koşulların yeniden normale dönmesini, sivil bir devlet istiyoruz" dedi.

Ukrayna'da kış öncesi enerji krizi

Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya-Ukrayna sınırının denetiminde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) sistemini denemeye başladı. İlk uçuş, liman kenti Mariupol'da yapıldı.

Öte yandan Odessa limanına demirleyen bir gemi, Güney Afrika'dan yüklediği kömürü boşalttı. Kömür madenleri ayrılıkçıların kontrolünde olduğundan Ukrayna kömür ithal etmek zorunda kaldı. Rusya ile doğalgaz sorunu yaşanıyor. Yurtdışından sağlanacak kömürle kış ayları boyunca elektrik üretiminin devamının sağlanması hedefleniyor.