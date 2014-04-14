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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da karakol baskınları devam ediyor

Ukrayna'nın doğusundaki gerilim çatışmaya dönüşüyor. Silahlı Rusya yanlıları kamu binalarını işgal ediyor.

14 Nisan 2014 16:59

Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Horlivka kentinin emniyet müdürlüğü binası, Rusya yanlılarının baskınına uğradı. Ukrayna Televizyonu, çıkan çatışmada yaralananların ambülanslarla nakledildiği görüntülerine yer verdi.

Slovyansk kentinde Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçılara karşı terör operasyonu düzenleme girişiminde bulunması üzerine çatışma çıktı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoyun kente girmek istemesi üzerine ayrılıkçılar ateş açtı. Çatışmanın şiddetlenmesi üzerine güvenlik güçleri geri çekildi.

Rusya yanlısı silahlı grup, Donbass bölgesinin başkenti Donetsk'ten 130 kilometre uzaklıktaki Slovyansk kentinde bir karakolu ele geçirmişti. Silahlı kişiler, kendilerini "Donbass Cephesi Halkın Ordusu" olarak tanıtıyor ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti"ni savunduklarını ileri sürüyorlar.

Ülkenin güneyindeki Mariupol ve Odessa kentlerinde de Rusya yanlısı gösteriler düzenlendiği ve bazı binaların işgal edildiği kaydedildi.

Orduyu harekete geçirmekle tehdit etti

Ukrayna Devlet Başkanvekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov, silahlarını bırakmamaları ve 6 Nisan'dan bu yana işgal ettikleri hükümet binalarını terk etmemeleri durumunda ayrılıkçılara karşı askeri operasyon başlatılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Ukrayna'da gerilimi azaltmak için herhangi bir adım atmaması durumunda Rusya'nın sonuçlara katlanacağı uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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