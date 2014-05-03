Ukrayna'da iç savaş başladı



İlk bilgilere göre Odessa'daki olaylar şöyle gelişti: Ukrayna'nın bütünlüğü için gösteri yapan bir grup Rusya yanlılarına saldırdı. Rusya yanlıları kent merkezinde bulunan sendika binasına sığındı.

Kiev yanlıları bunun üzerine binaya molotofkokteylleriyle saldırdı. Çıkan yangında içeride bulunan kişilerden birçoğu dumandan zehirlenerek öldü.

Ölü sayısı ilk belirlemelere göre 37 olarak bildirildi. Olaylarda 200'den fazla kişi yaralandı. Polis, 130 kişiyi göz altına aldı.

Yetkililer 3 günlük yas ilan etti. Ukrayna eski başbakanı Yulya Timoşenko'nun Odessa'ya hareket bildirildi.

Rusya'nın tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Ukrayna'nın Odessa kentinde çıkan ve 38 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların, "Kiev yönetiminin suçlu sorumsuzluğunun başka bir tezahürü olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olayları, federalleşme yanlılarına fiziksel terör uygulayan, aralarında Sağ Sektör'ün de yer aldığı milliyetçi radikal grupları şımartan Kiev yönetiminin sorumsuzluğunun başka bir tezahürü gibi kabul ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Güvenlik Konseyi toplandı

Rusya'nın talebi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin toplantısında herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Rusya'nın talebi doğrultusunda yapılan toplantıda da ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'yı sorumlu tutarken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Ukrayna'nın iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle Batlı ülkeleri suçladı.

ABD'nin çağrısı

ABD, Ukrayna'nın Odessa kentindeki olaylar sonrasında ülkedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesi ve ülkeyi istikrarsızlaştıran şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, uluslararası toplumun Ukrayna halkını desteklemek için birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.