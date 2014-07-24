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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da hükümet istifa etti

Krizin giderek derinleştiği Ukrayna'da iki koalisyon partisinin çekilmesinin ardından hükümet istifa etti. Ülkede yeniden erken seçim yapılacak.

24 Temmuz 2014 22:28


Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsekyuk hükümetinin istifa ettiğini duyurdu. Yatsekyuk, parlamentoda yaptığı konuşmada koalisyonun dağılmasının sonuçlarına katlanacaklarını dile getirdi.

İstifa açıklamasından önce koalisyon ortaklarından Vitali Kliçko'nun Reformlar İçin Demokratik İttifak (UDAR) ve Olef Tyagnibok'un milliyetçi Tüm Ukraynalıların Özgürlük Birliği (SVOBODA) hükümetten çekilmişlerdi.

Yatsenyuk, ekonomiyle ilgili hazırlanan yasal düzenlemelerin başarısızlığa uğraması nedeniyle istifa ettiklerini söyledi.

Hükümetin istifası ile birlikte erken seçime gidilmesinin yol açılmış oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da seçilmesinden kısa bir süre sonra erken seçim yapılması için çaba göstereceğini duyurmuştu. Seçimlerin 26 Ekim'de yapılacağı tahmin ediliyor.

Yatsenyuk hükümeti şubat ayı sonunda Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'in devlet başkanlığından düşürülmesinin ardından parlamento seçimleri yapılmadan göreve gelmişti.

Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov da hükümetten çekilen partilerden parlamento seçimlerine kadar hükümetin başında olacak geçici başbakan adayını en kısa zamanda önermelerini istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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