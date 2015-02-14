Ukrayna'da endişeli saatler



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın sınır boyunca büyük bir silah sevkiyatının hazırlığını yaptığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ise ateşkes kararına rağmen Rusya tehdidinin devam ettiğine işaret etti. Yatsenyuk Bild gazetesine verdiği demeçte "Rusya'nın barış sürecini zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapacağından şüphem yok" diye konuştu.

Yatsenyuk, Ukrayna'nın hedefinin Donetsk ve Lugansk'ta kontrolü adım adım yeniden sağlamak olduğuna işaret etti. Ukrayna Başbakanı önlerindeki en büyük sınavın ise Ukrayna-Rusya sınırında tamamen kontrolü sağlamak olduğunu kaydetti.

Donetsk'teki ayrılıkçıların Sözcüsü Eduard Basurin ise ateşkese uyulmadığı takdirde çatışmaların süreceği uyarısını yaptı.

Varılan uzlaşmaya rağmen Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Geçen perşembe uzlaşılan ateşkes cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ ile 00:00'da yürürlüğe girecek.