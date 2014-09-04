Ukrayna'da ateşkes umudu



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Newport'taki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna Temas Grubu'nun Belarus'un başkenti Minsk'teki görüşmesine işaret ederek, barış planının ilk aşaması olarak ateşkesin cuma günü Orta Avrupa saatiyle 12:00'de yürürlüğü girmesini umduğunu dile getirdi. Poroşenko, "Barış planının yarından itibaren hayata geçirilmesini umuyoruz" diye konuştu.

Poroşenko, Minsk'teki görüşmede Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvelik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rus ayrılıkçıların temsilcilerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Başlaması planlanan barış müzakerelerine daha temkinli yaklaşan isyancılar ise "Minsk'te anlaşma sağlanması halinde ateşkesin uygulanacağı" açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk kentlerinde 'halk cumhuriyeti' ilan eden Rus ayrılıkçıların liderleri Aleksander Saçartşenko ve Igor Plotnitzki, Ukrayna'nın krizi siyasi yoldan çözecek bir anlaşmaya imza atması durumunda ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

Ancak ateşkes umudu Ukrayna liman kenti Mariupol'daki çatışmaların gölgesinde kaldı. Rus ayrılıkçıların kente girmeye çalıştıkları ve hükümet birliklerinin savunmaya geçmesi sonucu çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi.

NATO'nun mesajı açık

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Galler'in Newport kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmesini, ülkeye silah ve savaşçı sızmasını önlemesini, Rus ayrılıkçılara destek sunmaktan vazgeçmesini ve krize siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlamasını talep etti. Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çarşamba günü açıkladığı yedi maddelik barış planını da değerlendirerek, önemli olanın sözler değil, bölgedeki mevcut koşullar olduğunu kaydetti.

Putin, NATO Zirvesi'nden bir gün önce yedi maddelik bir barış planı açıklamıştı. Kiev yönetimi, barış planının AB Komsiyonu'nun cuma günü Rusya'ya karşı alınacak yeni yaptırım kararlarından vazgeçilmesi amacıyla Putin'in bir manevrası olduğunu öne sürmüştü.