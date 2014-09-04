T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da ateşkes umudu

Ukrayna yönetimi ile ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların barış görüşmeleri için cuma günü masaya oturmaları bekleniyor.

04 Eylül 2014 23:56


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Newport'taki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna Temas Grubu'nun Belarus'un başkenti Minsk'teki görüşmesine işaret ederek, barış planının ilk aşaması olarak ateşkesin cuma günü Orta Avrupa saatiyle 12:00'de yürürlüğü girmesini umduğunu dile getirdi. Poroşenko, "Barış planının yarından itibaren hayata geçirilmesini umuyoruz" diye konuştu.

Poroşenko, Minsk'teki görüşmede Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvelik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rus ayrılıkçıların temsilcilerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Başlaması planlanan barış müzakerelerine daha temkinli yaklaşan isyancılar ise "Minsk'te anlaşma sağlanması halinde ateşkesin uygulanacağı" açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk kentlerinde 'halk cumhuriyeti' ilan eden Rus ayrılıkçıların liderleri Aleksander Saçartşenko ve Igor Plotnitzki, Ukrayna'nın krizi siyasi yoldan çözecek bir anlaşmaya imza atması durumunda ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

Ancak ateşkes umudu Ukrayna liman kenti Mariupol'daki çatışmaların gölgesinde kaldı. Rus ayrılıkçıların kente girmeye çalıştıkları ve hükümet birliklerinin savunmaya geçmesi sonucu çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi.

NATO'nun mesajı açık

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Galler'in Newport kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmesini, ülkeye silah ve savaşçı sızmasını önlemesini, Rus ayrılıkçılara destek sunmaktan vazgeçmesini ve krize siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlamasını talep etti. Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çarşamba günü açıkladığı yedi maddelik barış planını da değerlendirerek, önemli olanın sözler değil, bölgedeki mevcut koşullar olduğunu kaydetti.

Putin, NATO Zirvesi'nden bir gün önce yedi maddelik bir barış planı açıklamıştı. Kiev yönetimi, barış planının AB Komsiyonu'nun cuma günü Rusya'ya karşı alınacak yeni yaptırım kararlarından vazgeçilmesi amacıyla Putin'in bir manevrası olduğunu öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaRusyaDevlet Başkanı Petro Poroşenko Newport NATO ZirvesiUkrayna Temas Grubu BelarusMinskOrta AvrupaUkrayna Rusya Avrupa GüvelikTeşkilatıRusDonetskLuganskAleksander SaçartşenkoIgor Plotnitzki UkraynaMariupolNATO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24