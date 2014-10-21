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Dünya

Ukrayna’da ateşkes sona erdi

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Aleksandr Zaharçenko, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından düzenlenen roketli saldırılarla ateşkesin sona erdiğini söyledi

21 Ekim 2014 00:44

Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından tek taraflı olarak ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Aleksandr Zaharçenko, bölgedeki ateşkesin sona erdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Zaharçenko, sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede taraflar arasında ilan edilen ateşkesin sona erdiğini kaydederken, "Bugün Donetsk'in roketlerle vurulmasının ardından, formalite olarak da mevcut olan ateşkesin sona erdiğini sayabiliriz" dedi.

Ukrayna yetkilileri de şu anda söz konusu patlamanın nedenleri hakkında bilgi edinemediklerini dile getirirken, söz konusu saldırının Ukrayna tarafından yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Ukrayna tarafının ateşkes rejimine riayet ettiğini dile getirdi.

Bugün (20 Ekim) Donetsk'teki bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana gelmiş; bazı kaynaklar, söz konusu fabrikada ayrılıkçıların silah deposunun bulunduğunu ileri sürmüştü.

 

Ateşkes süreci

 

Belarus'un başkenti Minsk'te 5 Eylül'de ilk defa toplanan "Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu" çerçevesinde bir araya gelen eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma, Rusya'nın Kiev Büyükelçisi Mihail Zurabov, AGİT Temsilcisi Heidi Tagliavini ile Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından tek taraflı ilan edilen Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri liderleri, bölgede ateşkesin sağlanmasına ve rehinelerin değişimine ilişkin barış protokolü imzalamıştı.

19 Eylül'de ikinci kez bir araya gelen taraflar arasında 7 saat süren görüşmelerin ardından, ateşkes sürecinin hayata geçirilmesine ilişkin 9 maddeden oluşan memorandumu imzalandı. Söz konusu Memorandum, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını, birliklerin 19 Eylül itibarıyla bulundukları noktalarda kalmalarını, her türlü silahın kullanılmasının ve saldırıların yasaklanmasını, ağır silahların 24 saat içinde çatışma bölgesinden ve yerleşim birimlerinden 15 kilometre geri çekilmesini, güvenlik bölgelerinde mayın ve diğer patlayıcı aletlerin yerleştirilmesinin yasaklanmasını ve daha önce yerleştirilen mayınların temizlenmesini, güvenlik bölgesinde AGİT hava araçları hariç tüm uçak ve diğer yabancı uyruklu hava araçlarının uçuşlarının yasaklanmasını öngörüyordu.


 

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