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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da askerlerden uyarı

Şimdiye kadar muhalefetle Devlet Başkanı Yanukoviç arasındaki iktidar mücadelesinin dışında kalan Ukrayna ordusu Yanukoviç'e önlem alması çağrısını yaptı.

31 Ocak 2014 19:44


Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden 'askerler ve Savunma Bakanlığı çalışanları' adına yapılan açıklamada, protestocuların devlet binalarını işgal etmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek Devlet Başkanı'na gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu.

Savunma Bakanı Pavel Lebedev ve üst düzey askerî yönetimin bir araya geldikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, krizin yayılmasının ülkenin bölünmesi tehdidini beraberinde getirdiği uyarısına yer verildi.

Savunma Bakanlığı çalışanları, 'Başkumandan' unvanına da sahip olan Yanukoviç’ten ülkedeki krizi önlemesi ve istikrarı sağlaması için acil önlemler almasını istedi.

Gösterilere özgürlük

Devlet Başkanı Yanukoviç de tepkilere neden olan toplanma ve gösteri yasasının iptalini ve söz konusu yasa çerçevesinde tutuklanan kişilerin affını öngören yasal düzenlemeyi imzaladı. Böylece Ukrayna'da protesto gösterisi düzenlemek ve katılmak suç olmaktan çıktı.

Ancak af, hükümet binalarını işgal edenleri ve barikat kuranları kapsamıyor. Muhalefet de bu nedenle yasanın iptalinin yeterli olmadığını ve affın koşula bağlanmasını kabul etmiyor.

'Ağır işkence gördüm'

Bu arada Ukrayna'da sekiz gün boyunca ortadan kaybolan Ukrayna'nın tanınmış muhaliflerinden Dmitro Burlatov ise ağır şekilde şiddete maruz kalmış halde bulundu.

Burlatov ağır işkence gördüğünü ve kulağının bir bölümünün kesildiğini söyledi. Muhalefet, işkence olayından hükümeti sorumlu tutarken Bulatov da tedavi gördüğü hastanede sıkı güvenlik önlemleri altında korunuyor.

Münih'te ABD-Ukrayna teması

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD Dışişleri Bakanı Jonh Kerry'nin yarın Ukrayna muhalefetiyle de temaslarda bulunması bekleniyor. ABD’den dün Ukrayna’ya şiddetin devamı halinde yaptırım uyarısı gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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