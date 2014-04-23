Ukrayna'da askeri operasyonlar yeniden başladı

Ukrayna'nın doğusunda biri yerel siyasetçi iki kişinin ölü bulunması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vekili Aleksandr Turçinov, Rusya yanlısı gruplara yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vekili Aleksandr Turçinov, yaptığı yazılı açıklamada, Slavyansk yakınlarında ölü bulunan Vladimir Ribak adlı siyasetçinin, kendisinin de üyesi bulunduğu Vatan Partisi’ne mensup olduğunu bildirdi.

Ölü bulunan kişilere “Vahşice işkence edildiğini” belirten Turçinov, “Tüm Donetsk bölgesini rehin alan teröristler bu kez çizgiyi aştı” ifadesini kullandı.

Turçinov, iki kişinin ölü bulunmasının ardından hafta sonunda Paskalya Bayramı nedeniyle ara verilen askeri operasyonların “ülkenin doğusundaki Ukraynalıların savunulması için” yeniden başlatılması talimatını verdiğini aktararak, “Bu suçlar, Rusya Federasyonu’nun desteği ve göz yummasıyla işlenmektedir” dedi.

Vladimir Ribak’ın, Donetsk yakınındaki Gorlovka‘da yerel meclis üyesi olduğu belirtildi. Ölü bulunan diğer kişinin kimliği ise açıklanmadı. İki kişinin bir süredir kayıp oldukları kaydedildi.

Slavyansk bölgesi, hafta sonunda üç kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya da sahne olmuştu. Çatışma, ABD , AB, Rusya ve Ukrayna arasında geçen hafta Cenevre’de varılan gerilimin düşürülmesine yönelik uzlaşmanın bozulacağı endişelerine yol açmıştı.

Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler, Ukrayna’nın doğusundaki gelişmelerden Rusya’yı sorumlu tutuyor. Ukrayna hükümeti, Rusya’nın, bölgeye "Rusya yanlısı militan" kılığında asker gönderdiğini, bunu kanıtlayacak fotoğraflar elde ettiklerini ileri sürüyor. Rusya ise suçlamaları kabul etmiyor.