Ukrayna'da abluka gerginliği



Donetsk ve Lugansk gibi büyük şehirlere çekilen ayrılıkçıların liderlerinden Andrey Purgin, ordu birliklerince abluka altına alınmaları durumunda barış müzakerelerinin darbe alacağını söyledi.

"Henüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) arabulucuğunda görüşmeye hazırız" diyen Purgin, ateşkes müzakereleri için zamanın daraldığını kaydetti.

Kiev yönetimi Donetsk ve Lugansk'ı abluka altına alarak ayrılıkçıların direnişini kırmayı planladıklarını duyurmuştu.

Ahmetov'un uyarısı

Öte yandan Ukrayna'nın etkili işadamlarından, Donetsk doğumlu Rinat Ahmetov tarafları koşulsuz görüşme masasına oturmaya çağırdı. Ahmetov, "Ordunun Donetsk'e müdahalesinin vahim sonucu olur" uyarısında bulundu.

Ayrılıkçı liderlerden Miroslav Rudenko Ahmetov'un açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Rudenko, "Ama bu, gerçek bir ateşkes olmalı. Ordu tarafından mevzilerini güçlendirmek için bir taktik olarak değerlendirilmemeli" dedi.

Steinmeier: Ateşkes öncelikli

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Ukrayna yönetimini ayrılıkçılarla diyaloğu sürdürmeye çağırdı.

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Moğolistan'da görüşlerini açıklayan Steinmeier, "En önemli hedef, tarafların uyduğu bir ateşkes antlaşması olmalı. Siyasi çözüm üzerinde durmadan önce bu adımın atılması kaçınılmazdır" dedi.