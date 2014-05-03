Ukrayna yasta



Geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov, cumartesi günü yayınladığı mesajında, “2 Mayıs Ukrayna için trajik bir gündü” ifadelerini kullandı. Yasla, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde ve doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin anılması amaçlanıyor.

Turçinov, “Yurt dışı kaynaklı bir provokasyonla meydana gelen bu trajediden doğru sonuçları çıkarmalıyız” dedi. Geçici Devlet Başkanı, olayların organize edilmesi ve kışkırtılmasında rolü olanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Ukrayna Gizli Servisi SBU, Rusya'ya kaçan eski Başbakan Sergey Arbusov'u Odessa'da şiddetin tırmanmasından sorumlu tuttu. Başbakan Yardımcısı Vitali Yarema ise çıkan yangın ve meydana gelen ölümlerden dolayı bölgesel yönetimde kapsamlı personel değişikliğine gidileceğini duyurdu. Vali, binanın kundaklanmasını onaylayan açıklamalar yapmış ve 'teröristlerin etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

Ülkenin güneyindeki Odessa kentinde Kiev'e bağlı güçler ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar ve bir sendika binasında meydana gelen yangında çoğu Rusya yanlısı militan olmak üzere en az 42 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki operasyonunu sürdürüyor.

‘Operasyona son verilsin'

Öte yandan Rusya ise AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılmasından sonra, Kiev yönetimini ayrılıkçılara karşı yürütülen ‘terörle mücadele operasyonuna' son vermeye çağırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalefetle müzakerelerde aracı olması için Kiev'e gönderdiği Ombudsman Vladimir Lukin, AGİT gözlemcilerinin jest olarak serbest bırakıldığında dikkat çekerek, “Umarım bu gönüllü adımı da bir jest izler, savaş benzeri eylemlerin sonlandırılması ve diyaloğun başlatılmasını isteriz” diye konuştu.