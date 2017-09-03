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Ukrayna- Türkiye 2-0

KHARKİV,(DHA) A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu

03 Eylül 2017 02:39

KHARKİV,(DHA)

A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna\'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna\'nın gollerini 18\'inci ve  42\'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.
Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri I Grubu 7\'nci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Türkiye bu sonuçla 11 puanla grupta 4\'üncü sıraya geriledi. Milli takım gruptaki 8\'inci maçında 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadyumu\'nda Hırvatistan\'ı konuk edecek.
 

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