Ukrayna- Türkiye 2-0

KHARKİV,(DHA)

A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna\'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna\'nın gollerini 18\'inci ve 42\'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.

Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri I Grubu 7\'nci maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Türkiye bu sonuçla 11 puanla grupta 4\'üncü sıraya geriledi. Milli takım gruptaki 8\'inci maçında 5 Eylül Salı günü Yeni Eskişehir Stadyumu\'nda Hırvatistan\'ı konuk edecek.

