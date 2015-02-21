Ukrayna, protestolarda ölenleri andı



Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un da katıldığı anma töreninde Bağımsızlık Meydanı'nı on binlerce kişi doldurdu. Olaylarda hayatını kaybeden aktivistlerin anısına dikilen anıtlara çiçek bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya alması üzerine aylarca süren yönetim karşıtı eylemler başlamıştı. Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sırasında çok sayıda aktivistin hayatını kaybetmesi Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Göstericilere kim ateş açtı?

Göstericilere kimin ateş açtığı sorusuna hâlâ açıklık getirilmedi. Güvenlik güçlerinin dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'in talimatıyla göstericilere ateş açtığı iddiası kanıtlanmadı.

Kiev'deki iktidar değişikliği ülkeye huzur ve barış getirmedi. Doğuda ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.