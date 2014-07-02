Ukrayna krizi Berlin'de ele alınıyor



Ukrayna krizini diplomatik yoldan çözmek için çabalar devam ediyor. Nitekim krize çözüm bulmak üzere Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenen bir toplantıya Almanya dışında Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları da katıldı.

Bu arada Ukrayna’da ilan edilen ateşkes ihlal edilerek, ülkede yeniden çatışmalar başladı. Bu nedenle anlaşmazlığın sadece silah gücüyle çözülebileceği yönünde görüşler de sıkça gündeme geliyor. Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu Grup Başkanı Rebecca Harms Ukrayna’da gelinen son duruma ilişkin şunları söylüyor: “Ukrayna’nın bazı bölgelerinde ateşkese maalesef hiç uyulmadı. Ayrılıkçılar, milisler ya da teröristler ya da nasıl adlandırırsanız kimse riayet etmedi. Bu durum bende hayal kırıklığı yarattı çünkü Devlet Başkanı Poroşenko’nun ortaya attığı barış planına birçokları gibi ben de ümit bağlamıştım. Ama şimdi terörle mücadele faaliyetlerini devam ettirme kararı aldı. Bunda ne ölçüde başarılı olabileceğini kestiremiyorum. Ukrayna’nın iç sorunlarının askerî yoldan çözülebileceğini sanmıyorum. Ancak Ukrayna’nın istikrarsız kalması için Rusya’nın harcadığı yoğun enerjiyi büyük bir sorun olarak görüyorum.”

Ukrayna’da gelinen son nokta içaçıcı olmasa bile, herşeye rağmen krize diplomatik çözüm bulma çabaları devam ediyor. Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu Grup Başkanı Harms’a göre burada AB nasıl bir rol üstlenmeli? İşte Harms’ın yanıtları: “AB, barış düzeninin dokunulmazlığı ilkesini savunmaya devam etmelidir. Ne var ki AB ancak ortak tavır aldığında ve Rusya’ya karşı ilişkilerini gözden geçiribileceğine ve icabında değişikliğe gidebileceğine hazır olduğu mesajı verdiği takdirde bu düşünceyi uygulamaya koyabilir. Bu durum daha Kırım meselesinde kendini belli etmişti. Ukrayna’nın istikrarının korunması doğrultusunda diplomatik başarı kaydetmek için ve diğer soğumaya yüz tutmuş anlaşmazlıklarda da ekonomik yaptırımlara başvurulmalıdır.”

'AB ortak tavır alabilirse askeri çözüme gerek kalmaz'

Daha etkili ekonomik yaptırımlar uygulanarak Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı güçlere desteğini çekmesi ve politikalarını değiştermesi ne ölçüde gerçekçi? Bu soruya Avrupa Parlamentosu Yeşiller milletvekili Harms şöyle yanıt veriyor: “Bunu önceden kimse tam olarak bilemez ama en azından denememiş olmamak lazım. Zira Avrupalılar Rusya’nın Ukrayna’nın istikrarını bilinçli olarak bozduğu görüşündeler. Şimdiye kadar uygulanan ekonomik yaptırımlar sonuç vermiş midir, onu söylemek biraz zor. Ancak uluslararası sermayenin Rusya’yı terk etmekte olması yüzünden Moskova’daki borsanın büyük sorunlar yaşadığını ben bizzat yerinde gözlemledim. Yani AB eğer ortak tavır alabilirse o zaman askeri çözüme gerek kalmaz ve Avrupa diplomatik çabalarını yaptırımlarla destekleyerek Rusya ile ilişkilerini de değiştirmeye hazır konuma gelebilir.”