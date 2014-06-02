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Ekonomi
Deutsche Welle

Ukrayna ilk taksidi ödedi

Rusya Enerji Bakanlığı, Ukrayna’nın Naftogaz firmasından 786 milyon dolarlık ödemenin alındığını teyit etti. Ödeme, Brüksel’deki doğalgaz fiyatı görüşmeleri öncesi önemliydi.

02 Haziran 2014 15:08


Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ulusal petrol ve doğalgaz firması Naftogaz'ın ödemeyi pazartesi sabah saatlerinde yaptığı duyuruldu. Moskova, Ukrayna'nın toplam 5,2 milyar dolar doğalgaz borcu olduğunu bildirdi.

Ödemeyi takiben, Rus doğalgaz firması Gazprom, Ukrayna'nın borcunu ödemesi için verdiği ültimatomu 9 Haziran'a uzattı. Gazprom, Naftogaz borcu ödeyemezse, salı gününden itibaren sadece parası ödenen doğalgaz sevkiyatına izin vereceğini açıklamıştı.

Gazprom CEO'su Alexei Miller, yaptığı açıklamada, doğalgazın sevkiyatının sadece Ukrayna'nın 1 Nisan öncesi sevkiyatı yapılan 2.24 milyar dolarlık borcunu ödemesi ve nisan ila mayıs aylarında sevkiyatı yapılan doğalgazın borcunu ödemeye devam etmesi halinde yapılacağını söyledi.

Miller, mayıs ayındaki doğalgaz sevkiyatı için ödemenin 9 Haziran'dan önce yapılmasını istedi.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, cuma günü ödemenin yolda olduğunu duyurmuştu. Bu adım Oettinger tarafından yürütülen doğalgaz müzakerelerinin Brüksel'deki dördüncü turu için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Ukrayna Rusya'nın doğalgaz fiyatlarını 1000 metreküp başına 268.50 dolara indirmesini istiyor. Rusya ise 1000 metreküp başına 485 dolar talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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