Ukrayna için ikinci buluşma



Ukrayna krizinin çözümlenmesi için Harkov'da ikinci bir yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor. Toplantıya Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un yanı sıra Alman diplomat Wolfgang Ischinger, eski Devlet Başkanları Leonid Kravçuk ve Leonid Kuçma, Ukrayna'daki Rusça konuşanların partilerinden temsilciler de katılıyor. Ischinger yaptığı açıklamada, Ukraynalıları diyaloğa çağırarak, silah bırakmaya çağırdı. Başbakan Yatsenyuk'sa Ukrayna hükümeti olarak ülkede barış ve huzurun sağlanmasına herkesten daha fazla önem verdiklerinin altını çizdi. Başbakan açıklamasında, 'teröristlerle' müzakere yürütmeyeceklerini belirtti. Ukrayna Başbakanı bu açıklaması ile Lugansk ve Donetsk'teki Rusya yanlısı güçleri kastetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Ukrayna hükümetinden ülkenin doğusundaki askeri operasyonlara son vermesi istendi. Dışişleri Bakanlığı yuvarlak masa toplantısının 'Rusya yanlısı güçlere uygulanan şiddetin üzerini örtmeye hizmet ettiği' de ileri sürüldü.

Ukrayna krizinin çözümlenmesi için çarşamba günü başkent Kiev'de bir toplantı düzenlenmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Öte yandan ülkesinin doğusundaki Slavyansk'ta, kenti kuşatan hükümet güçleri ile kenti kontrol eden ayrılıkçılar arasında dün gece ve bu sabah çatışma çıktı.