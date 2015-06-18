Ukrayna için diyalog arayışı



Alman diplomat Wolfgang Ischinger, Ukrayna’ya yapılacak mali yardımın Rusya’ya yaptırımlardan daha önemli olduğunu düşünüyor. ABD’nin Doğu Avrupalı NATO üyelerine silah konuşlandırma planlarını savunan Alman diplomat, sadece ağır silahlı muharip birliklerin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor.

'Tarafların birbiriyle hiçbir diyaloğa girmemesi en kötü reçete olurdu'

Ukrayna’da yer yer çatışmalar devam ederken, diyalog arayışlarının bir işe yaramayacağını dile getirenler de var. Ancak Alman diplomat Ischinger, tam da çatışmaların yeniden yoğunlaşması ve NATO ile Rusya arasında tehdit potansiyelinin yeniden tırmanmaya başlaması nedeniyle görüşmelerin önemli olduğunun altını çiziyor: “Şu an Avrupa güvenlik politikalarındaki ağır, hatta olağanüstü ağır ve tehlikeli kriz nedeniyle tarafların birbiriyle hiçbir diyaloğa girmemesi, sanırım bu konuda ortaya atılan en kötü reçete olurdu.”

Alman diplomat Ukrayna’daki askeri anlaşmazlığın başka büyük bir sorunu daha perdelediğini, Ukrayna’nın finansal açıdan çökmenin eşiğinde olduğunu vurguluyor: “Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çok daha önemlisinin Ukrayna’ya yardımlarımız olduğundan söz ediliyor. Eğer bizler, Batı, Ukrayna’yı finansal iflastan kurtarabilirsek ve Ukrayna yavaş yavaş toplumsal refah yönünde ilerleyebilirse, işte ancak o zaman bu anlaşmazlığı kademeli olarak sonlandırabilir ve sorunun üstesinden gelmiş oluruz.”

'Ukrayna, altından kalkamayacağı taleplere maruz kalıyor'

Alman diplomat Ischinger, Kiev yönetimini eleştirenleri çoğu kez haklı bulsa da, Batı’nın Ukrayna’dan bir anda çok fazla şey istediğine de işaret ediyor. Batı’nın Ukrayna’dan finans krizinin üstesinden gelmesini, gerginliği tırmandıran taraf olmadan Ukrayna’nın doğusundaki askeri anlaşmazlıkta sonuna kadar dayanan taraf olmasını, yolsuzluklarla mücadele etmesini ve anayasasında reforma gitmesini talep ettiğini hatırlatan Ischinger, herbiri oldukça büyük olan bu görevlerin üstesinden gelmesi için Ukrayna’ya aşırı yüklenildiğini vurguluyor.

Rusya-Batı ilişkilerinin geleceği

Peki Rusya ile Batı’nın ilişkileri ne olacak? Alman diplomat Batı’nın Moskova’ya yeni diyalog önerileri yapmasını, ama aynı zamanda da Rusya’ya açıkça askeri güç gösterisinde bulunması gerektiğini söylüyor. ABD’nin Baltık ülkelerinde, Polonya’da, Romanya ve Bulgaristan’da yeni silah sistemleri konuşlandırma planlarının aslında anlaşılır bir şey olduğuna işaret eden Alman diplomat, “Yeter ki bunu yaparken 1997’deki NATO-Rusya anlaşması ihlal edilmesin, yani silahlı muharip birlikler bu ülkelere konuşlandırılmasın” diye konuşuyor.

'NATO bir zamanlar Almanya'nın da güvenliğine katkıda bulunmuştu'

Ischinger, krizin büyümesi durumunda ağır silahların anında kriz bölgelerine taşınmasının zor olacağı, bu nedenle askeri araç gerecin depolarda hazır tutulmasının daha akılcı bir tavır olacağı üzerinde de duruyor. Ischinger özellikle Almanya’nın NATO’nun doğu Avrupa’daki üyelerine yardımla yükümlü olduğunu, zira NATO’nun yakın geçmişte yarım yüzyıla varan bir süreyle Almanya’nın güvenliğine katkıda bulunduğunu da anımsatıyor: “Avrupa'nın doğusundaki müttefiklerimizin NATO tarafından korunmaya hakları var. Bizde de Almanya'da bu amaçla bir zamanlar yüzbinlerce yabancı asker ve büyük miktarlarda askeri araç-gereç konuşlandırılmıştı. Ümit edilir ki, (Ukraya'daki) bu krizde tüm bu önlemlere gerek kalmaz.”