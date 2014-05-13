Ukrayna hükümeti Brüksel'de

Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ile bir araya gelecek.
Görüşmede, Ukrayna'daki siyasi ve ekonomik reformlar için AB'nin sağlayacağı destek ele alınacak.
AB Komisyonu, önümüzdeki yıllarda Ukrayna’ya toplam 11 milyar euroluk yardım yapacağını açıklamıştı. Ancak AB yardımının büyük kısmı reform koşullarına bağlandı.
Yatsenyuk'un Brüksel'den 365 milyon euro tutarında mali yardım için girişimde bulunacağı belirtiliyor.
Kiev'in sözkonusu kaynakla kamu sektörünü modernleştirme ve sivil topluma destek vermeyi planladığı kaydedildi.
AB, geçen ay aldığı bir kararla, yardım amacıyla Ukrayna’nın gümrük vergilerinden de muaf tutulmasını kararlaştırmıştı.
Bu çerçevede endüstri ürünlerinin yüzde 95’inden, tarım ürünlerinin de yüzde 82’sinden gümrük vergisi alınmıyor.