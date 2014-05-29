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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna helikopteri düşürüldü

Ayrılıkçıların kalesi Slavyansk yakınlarında düşürülen Ukrayna helikopterinde en az 14 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

29 Mayıs 2014 19:14


Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusuna ait askeri bir helikopteri düşürdüğü bildirildi. Kiev'den sadırıyla ilgili yapılan açıklamada 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Aleksandr Turçinov, hayatını kaybedenler arasında General Sergey Kulçizki'nin de bulunduğunu açıkladı.

Helikopterdeki askerlerin çatışma bölgesindeki diğer askerlerle yer değiştirmek üzere yola çıktığı belirtilirken Turçinov, isyancıların helikopteri taşınabilir bir füzesavarla vurduğu bilgisini verdi.

Turçinov, "Teröristlerle karşı yürütülen savaşın sonuna gelindiğine ve Rusya tarafından finanse edilen suçluların ya yok edileceği ya da sanık sandalyesine oturacağına" inandığını kaydetti.

İsyancıların sözcüsü ise Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, helikopterin Slavyansk'ın güneyindeki şiddetli çatışmalar sırasında vurulduğunu savundu.

Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılar sırasında sivillere ait binaların alev aldığını iddia eden isyancılar, hükümet birliklerinin aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin kaçmasını önlediğini de ileri sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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