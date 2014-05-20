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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Dışişleri Bakanı Berlin'de

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa, görüşmelerde bulunmak üzere Berlin'e geldi.

20 Mayıs 2014 12:57


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukraynalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede Ukrayna'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Görüşmede, 'Yuvarlak Masa' olarak anılan diyalog toplantılarında kaydedilen ilerleme de gözden geçirilecek.

Krize çözüm aramayı amaçlayan Ulusal Birlik Diyaloğu Yuvarlak Masa toplantılarının ikincisi, eski devlet başkanı Leonid Kravçuk'un oturum başkanlığında hafta sonu yapılmıştı.

Yuvarlak Masa toplantılarına hükümet üyeleri, milletvekilleri, devlet başkanı adayları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katılıyor.

Stenmeier – Deşçitsa görüşmesinin bir başka gündem başlığını 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri oluşturuyor. Devlet başkanlığı seçimleri, krizin aşılması açısından önem taşıyor. Ayrılıkçılar devlet başkanlığı seçimini tanınmayacaklarını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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