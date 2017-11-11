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Spor

Ukrayna - Slovakya: 2 - 1

İSTANBUL,(DHA) Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan ve kupaya gitme hakkı elde edemeyen Ukranya, hazırlık maçında Slovakya'yı 2 - 1 mağlup etti

11 Kasım 2017 02:35

İSTANBUL,(DHA)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan ve kupaya gitme hakkı elde edemeyen Ukranya, hazırlık maçında Slovakya\'yı 2 - 1 mağlup etti. 
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39\'uncu dakikada Yarmolenko ve 54\'üncü dakikada Konoplyanka attı. Konuk Slovakya\'nın tek golü ise 10\'uncu dakikada Stetina\'dan geldi. 
Ayrıca Slovakya\'da Fenerbahçeli Skrtel ve Trabzonsprlu Hubocan maça ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Bero\'da 63\'üncü dakikada Hamsik\'in yerine oyuna dahil oldu.

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