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Uğur Soğutma'da yangın

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Soğutma A

24 Kasım 2017 13:01

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da, FETÖ/PDY\'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Soğutma A.Ş.\'nin fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren ülkenin en büyük derin dondurucu fabrikalarından olan Uğur Soğutma A.Ş.\'nin fabrikasında, bugün saat 00.15\'te, elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik tesisatında çıkan yangında, bazı makineler zarar gördü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, hasara yol açtı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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