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Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

03 Mart 2021 14:46

Ressam Aylin Zaptçıoğlu, “Ufak Tefek Cinayetler” isimli dizinin birçok bölümünde 4 tablosunun izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yapımcı Ay Sanat Prodüksiyon şirketine dava açtı. Mahkeme, ressama 12 bin liralık tazminat ödenmesine karar verdi. 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Zaptçıoğlu’nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını ve “Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır. Eserler hem orijinal değil, hem de izinsiz olarak çoğaltılıp yayımlanmıştır" dedi. 

Mahkeme, ressamı haklı bularak 12 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. 

2018 yılında final yapan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde Tülin Özen, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz ve Gökçe Bahadır oynuyordu.

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