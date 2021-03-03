Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Zaptçıoğlu’nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını ve “Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır. Eserler hem orijinal değil, hem de izinsiz olarak çoğaltılıp yayımlanmıştır" dedi.

Mahkeme, ressamı haklı bularak 12 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.