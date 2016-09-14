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BBC Türkçe

UEFA'ya Sloven başkan

UEFA'nın Atina'daki olağanüstü kongresinde Aleksander Ceferin 42, Hollandalı rakibi Michael van Praag ise 13 oy aldı. 4 yul futboldan men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini ise "Vicdanım rahat" dedi.

14 Eylül 2016 15:34

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) başkanlığına Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin seçildi.

UEFA'nın Atina'daki olağanüstü kongresinde Aleksander Ceferin 42, Hollandalı rakibi Michael van Praag ise 13 oy aldı.

Başkan Yardımcısı Michael van Praag'ı geride bırakmayı başaran 28 yaşındaki Caferin, 2019 yılında dek görevde kalacak ve yeniden aday olabilcek.

Aslen avukat olan Caferin, UEFA'nın 62 yıllık tarihindeki 7. başkanı oldu.

Caferin daha önce UEFA İcra Kurulu'nda hiç görev yapmamıştı.

Yeni UEFA Başkanı'nın el atması gereken ilk konu ise İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'ya Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan dörder takım gönderme hakkı verilmesinin neden olduğu gerginliği azaltmak olacak.

Caferin'in selefi Michel Platini ise Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmişti.

FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanan Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.

Suçlamaları reddeden Platini ise UEFA Kongresi'nde yaptığı konuşmada, vicdanen rahat olduğunu, en ufak bir hatası olmadığını, adını temize çıkarmak için başlattığı hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Platini kendisine ceza verilmeden önce FIFA Başkanı olmak istiyordu.

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