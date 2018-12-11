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Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

İSTANBUL,(DHA) UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi

11 Aralık 2018 15:39

İSTANBUL,(DHA)

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler\'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Danimarka\'nın Kopenhag ile Fransa\'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.
Danimarka\'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu\'nda TSİ 23.00\'te başlayacak müsabakada Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bir diğer FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ise, İtalya\'nın Lazio ile Almanya\'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasında düdük çalacak.
İtalya\'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu\'nda TSİ 20.55\'te başlayacak müsabakada Meler\'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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