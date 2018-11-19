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Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

İSTANBUL / DHA FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında bugün oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3

19 Kasım 2018 14:50

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında bugün oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.
Bulgaristan\'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumu\'nda TSİ 22.45\'te başlayacak müsabakada, Göçek\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Erdem Bayık\'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bir diğer FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ise, Andorra ve Litvanya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
Andorra\'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu\'nda TSİ 20.00\'de başlayacak müsabakada, Meler\'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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