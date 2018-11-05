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Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

İSTANBUL,(DHA) UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi

05 Kasım 2018 20:47

İSTANBUL,(DHA)

UEFA, Türk hakemler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler\'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya\'nın CSKA Moskova ile İtalya\'nın Roma takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecekken, bir diğer FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık ise Macaristan\'ın Vidi ile Yunanistan\'ın PAOK takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L grubu müsabakasında düdük çalacak.
Öte yandan UEFA, FIFA kokartlı Halil Umut Meler\'i de İtalya\'nın Juventus ile İngiltere\'nin Manchester United takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi H Grubu mücadelesinde görevlendirdi.
 

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