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Spor

UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev    

İSTANBUL,(DHA) FIFA Kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz 23-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek ve Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımlarının katılacağı U17 UEFA Avru

23 Eylül 2018 17:19

İSTANBUL,(DHA)

FIFA Kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz 23-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Estonya\'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek ve Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8\'inci Grup müsabakalarında görev yapacak.
Neslihan Muratdağı, bugün oynanacak Avusturya - Estonya müsabakasında dördüncü hakem, çarşamba günü oynanacak Avusturya - Slovenya ve cumartesi günü oynanacak Belarus - Avusturya müsabakalarında hakem, Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
 

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